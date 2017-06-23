«Домодедово» получит более 8 млрд рублей госинвестиций

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в развитие инфраструктуры «Домодедово» будет инвестировано более 8 млрд руб. «Там объем государственных инвестиций в 2017 г. превысит 8 млрд руб.», - сказал он на совещании по развитию Московского авиационного узла. Эти деньги, в частности, пойдут на строительство взлетно-посадочной полосы (ВВП), магистральных рулежных дорожек, сети соединительных рулежных дорожек.

Также государство вложит почти 150 млрд руб. в развитие «Шереметьево». В аэропорту будут построены новая ВПП и новый пассажирский терминал «B», подземный межтерминальный переход, новые грузовой и топливо-заправочный комплексы.

По словам премьера, программа модернизации инфраструктуры «Шереметьево», реализуемая при поддержке федерального бюджета, позволит увеличить пассажиропоток до 80 млн человек в год.

Говоря о модернизации аэропорта «Внуково», глава правительства заявил, что в текущем году планируется завершить строительство вертодрома «Внуково-3» и вокзальный комплекс для внутренних рейсов.