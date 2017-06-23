«Шереметьево» инвестирует почти 150 млрд рублей за 10 лет

«Шереметьево» инвестирует почти 150 млрд руб. за 10 лет Е. Разумный / Ведомости

Презентацию генерального плана развития до 2026 г. аэропорт «Шереметьево» подготовил для совещания под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева на тему подготовки московских аэропортов к чемпионату мира по футболу 2018 г.

В ценах 2017 г. аэропорт вложит в развитие 147,1 млрд руб., говорится в презентации. Самым масштабным проектом будет реконструкция к 2021 г. терминала С за 19,9 млрд руб. В презентации не поясняется, почему проект будет таким дорогим. Прошлой осенью аэропорт сообщал, что реконструкция обойдется в $80 млн.

Также к 2024 г. будет построен терминал С-2 за 9,7 млрд руб. Кроме того, к 2021 г. аэропорт вложит 12,5 млрд руб. в кардинальную реконструкцию терминала F, говорится в презентации.

Уже в 2018 г. будут введены новый терминал В на 20 млн пассажиров в год (19 млрд руб.), тоннель между северной и южной терминальными зонами (17,1 млрд руб.), две очереди грузового комплекса (9 млрд руб.) — эти объекты строятся по соглашению частных акционеров «Шереметьево» (TPS Avia Group) с Росимуществом. Также в 2019 г. «Шереметьево» на паритетных началах с «Лукойлом» введет топливно-заправочный комплекс за 8,5 млрд руб.

В 2018 г. аэропорт сможет обслуживать 58 млн человек, после 2024 г. пропускная способность вырастет до 80 млн человек. Сейчас она составляет 35 млн.

Еще 26 млрд руб. аэропорт планирует за 10 лет вложить в реконструкцию аэродромной инфраструктуры, но только в том случае, если заключит договор концессии. Аэродромы принадлежат государству, аэропорты их только арендуют.

Другие статьи инвестпрограммы «Шереметьево»: техперевооужение — 10,3 млрд руб., паркинги и офисы — по 2,8 млрд руб., инженерные сети — 5,8 млрд руб., IT-технологии — 2 млрд руб., авиационная безопасность — 1,7 млрд руб.