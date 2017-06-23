В терминале «Аэрофлота» в «Шереметьево» возникли перебои при регистрации на рейсы

В терминале «Аэрофлота» в «Шереметьево» выросли очереди на регистрацию А. Гордеев / Ведомости

«Аэрофлот» подтвердил проблему с ростом очередей в зоне досмотра аэропорта «Шереметьево». Утром 23 июня непривычно длинные очереди на регистрацию на вылет в терминале «Аэрофлота» этого аэропорта (терминал D) заметили корреспонденты «Ведомостей» и «Звезды».

Ведомости Очередь на регистрацию

«В связи с началом периода отпусков значительно ухудшилась транспортная ситуация на подъезде к аэропорту "Шереметьево", а также увеличилось количество пассажиров в зоне досмотра», - сообщила авиакомпания. Она советует пассажирам приезжать в аэропорт заблаговременно и пользоваться «Аэроэкспрессом», чтобы не опаздывать на рейсы.

Сотрудник аэропорта объяснил корреспонденту «Ведомостей» ажиотаж началом периода отпусков. На стойке регистрации сотрудник объяснял проблему нехваткой персонала. В пресс-службе «Шереметьево» запрос «Ведомостей» переадресовали «Аэрофлоту». Источник «Ведомостей» в авиакомпании объяснил проблему перебоями в работе багажной ленты аэропорта. По его словам, у «Шереметьево» сломалась багажная лента, приходится вручную обрабатывать весь багаж.

Официальный представитель «Аэрофлота» объяснил «Ведомостям» сложившуюся ситуацию высоким летним сезоном. «На стойки регистрации привлечён дополнительный персонал, все службы авиакомпании в аэропорту усилены».

Терминал D строился в расчёте на обслуживание 9 млн пассажиров в год, его пропускная способность была увеличена до 12 млн человек позже. Но уже сейчас головная компания группы «Аэрофлот» - «Аэрофлот - Российские авиалинии» - перевозит 29 млн пассажиров в год. Терминал D планируется разгрузить после запуска в следующем году северного терминального комплекса, который строится к Чемпионату мира по футболу. Запускать комплекс пропускной способностью 10 млн человек планируется в 2018 г.