12 млрд рублей за проезд к «Домодедово»

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Долгая дорога к «Домодедово»

«Домодедово» готово скинуться с государством на платную дорогу Евгений Разумный / Ведомости

Платный подъезд к «Домодедово» все же может быть построен – «Автодор» обсуждает проект с потенциальными инвесторами. «Есть проектные проработки, есть финансовая модель», – рассказал предправления госкомпании Сергей Кельбах: рынку интересно, аэропорту «Домодедово» – крайне интересно (его цитаты по «Интерфаксу»).