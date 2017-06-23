«Роснефть» не нашла предложений по урегулированию спора в письме «Системы»

В пресс-службе «Роснефти» заявили, что «нет предмета для комментария» по поводу предложений АФК «Система», направленных в компанию в четверг. «Ничего, что можно назвать предложениями, к нам не поступило», – заявил «Ведомостям» представитель компании.

Ранее в четверг, 22 июня, АФК «Система» предложила «Роснефти» механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании, заявил представитель компании.