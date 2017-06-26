Росприроднадзор перекроет доступ на свалку в Балашихе

Росприроднадзор опечатает полигон «Кучино» в Балашихе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон», - сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекторы Росприроднадзора приедут на полигон «Кучино» 27 июня.

Ранее Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку деятельности ЗАО «Заготовитель», эксплуатирующей полигон. Специалисты ведомства обследовали здания полигона и «изъяли документы, оборудование и технику». Материалы проверки переданы в ФСБ России, Генпрокуратуру и Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

«Предприятие осуществляло деятельность без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы», - отметили в Росприроднадзоре.

Анализы пробы почвы, природных вод, отходов, фильтрата показали загрязнение почвенного покрова (более чем в 1,5 раза) и превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка (более чем в 13 раз). Лицензия ЗАО «Заготовитель» в ближайшее время будет аннулирована.