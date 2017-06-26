В «Роснефти» прокомментировали арест принадлежащих АФК «Система» акций МТС, «Медси» и БЭСК

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал арест принадлежащих АФК «Система» акций МТС, «Медси» и БЭСК.

«Поскольку наши оппоненты демонстрируют всяческое презрительное отношение к легальным правовым процедурам и институтам, мы вынуждены заботиться об обеспечении наших интересов», - заявил Леонтьев. «Мы хотим обеспечить возможность защитить наши интересы, арест не означает изъятия, лишь обеспечивает наши интересы на случай, если суд решит в нашу пользу», - добавил он. «Наши юристы предложили активы АФК «Система», которые соответствуют по стоимости размерам иска, суд с нашей оценкой согласился», - отметил Леонтьев.

АФК «Система» сообщила, что получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Исполнительный лист налагает арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».