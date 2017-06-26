АФК «Система» обжаловала вступление Башкирии в дело с «Роснефтью»

АФК «Система» обжаловала решение суда о вступлении Башкирии, владеющей 25% плюс 1 акция «Башнефти», в качестве соистца по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Апелляционная жалоба зарегистрирована 21 июня. О результатах ее рассмотрения неизвестно. В ходе предварительного заседания 6 июня суд удовлетворил заявление министерства земельных и имущественных отношений Башкирии об участии в деле в качестве соистца.

Ранее стало известно, что «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали ходатайство об обеспечении иска к АФК «Система» и «Система-инвесту». 26 июня «Система» сообщила об аресте 31,76% МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК по делу с «Роснефтью».

Общая сумма претензий «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» – 170,6 млрд руб. Иск был подан в начале мая, позднее к нему присоединилось правительство Башкирии, владеющая 25% плюс одна акция «Башнефти».