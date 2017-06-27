Котировки акций АФК «Система» и МТС в начале торгов упали на 14,3 и 4,7%

Котировки акций АФК «Система» и МТС открылись падением на 14,3 и 4,7% после новостей об аресте некоторых активов АФК «Система». В частности, акции АФК «Система» опустились в начале торгов на Московской бирже до 11,135 руб. за штуку (-14,35%), а бумаги МТС достигли 227,9 руб. за штуку (-4,7%).

«Роснефть» и «Башнефть», пытающиеся взыскать с АФК «Система» 170,6 млрд руб., подали в башкирский арбитраж ходатайство в обеспечение иска. В понедельник ходатайство было удовлетворено, АФК «Система» получила копию исполнительного листа («Ведомости» с ним ознакомились) и постановление об аресте 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК. Пристав также ограничил право «Системы» и ее «дочки» «Система-инвест» получать дивиденды от арестованных активов.