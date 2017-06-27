Суд не привлек Росимущество к делу «Роснефти» против АФК «Система»

Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова не нашла оснований для удовлетворения ходатайства АФК «Система» о привлечении Росимущества к участию в деле по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. в качестве третьего лица, передало РАПСИ.

«Мы будем оспаривать решение суда не привлекать Росимущество в качестве третьего лица», – заявил представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

В суде юрист «Системы» заявил, что без привлечения государства к участию в деле состав лиц будет неполным. Представитель истца возразил, что речь идет лишь о несправедливых условиях выкупа акций «Башнефти», повлекших многомиллиардные убытки. По его мнению, не Росимущество принимало решение о реорганизации – в отличие от ответчиков, которые должны нести ответственность за свои действия.