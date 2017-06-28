Анонс «Ведомостей» на 29 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

высокие траты китайцев за рубежом могут оказаться хитроумной операцией, подозревает ФРС;

Алишер Усманов обещает поддержать российские стартапы;

Apple представит сразу три смартфона вместо одного.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: вирус-вымогатель мог оказаться убыточным для своих создателей

и статью на полосе «Комментарии»: почему привлекательность популизма растет и временное ли это явление?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».