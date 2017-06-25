Анонс «Ведомостей» на 26 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

куда вывозить московский мусор, неясно;

научившись строить больших роботов для промышленности, Kuka создаст мелких, для дома;

в отличие от чиновников большинству российских компаний, включая экспортеров, выгоднее сильный курс рубля.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему не стоит ждать дорогой нефти

и статью на полосе «Комментарии»: что делать с российской сборной.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».