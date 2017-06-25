Анонс «Ведомостей» на 26 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
куда вывозить московский мусор, неясно;
научившись строить больших роботов для промышленности, Kuka создаст мелких, для дома;
в отличие от чиновников большинству российских компаний, включая экспортеров, выгоднее сильный курс рубля.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему не стоит ждать дорогой нефти
и статью на полосе «Комментарии»: что делать с российской сборной.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».