Анонс «Ведомостей» на 28 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
20% россиян не пойдут в отпуск этим летом;
новый вирус-шифровальщик успешно атаковал российские компании;
власти Москвы тратят миллиарды на социсследования.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пройдут ближайшие губернаторские выборы
и статью на полосе «Комментарии»: почему блокировка Telegram никак не поможет и ничего не изменит.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».