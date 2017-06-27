Анонс «Ведомостей» на 28 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

20% россиян не пойдут в отпуск этим летом;

новый вирус-шифровальщик успешно атаковал российские компании;

власти Москвы тратят миллиарды на социсследования.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как пройдут ближайшие губернаторские выборы

и статью на полосе «Комментарии»: почему блокировка Telegram никак не поможет и ничего не изменит.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».