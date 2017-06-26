Анонс «Ведомостей» на 27 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«бирюзовые» компании в России выживают редко;

основатель Uber допустил ошибку, за которую поплатился должностью;

создатель операционной системы Android ждет нового витка технологической революции

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему нелегальная торговля sim-картами в России процветает, несмотря на усилия чиновников

и статью на полосе «Комментарии»: города России оказались на стыке двух промышленных революций – одна гонит заводы из города, другая – наоборот.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».