Анонс «Ведомостей» на 27 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
«бирюзовые» компании в России выживают редко;
основатель Uber допустил ошибку, за которую поплатился должностью;
создатель операционной системы Android ждет нового витка технологической революции
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему нелегальная торговля sim-картами в России процветает, несмотря на усилия чиновников
и статью на полосе «Комментарии»: города России оказались на стыке двух промышленных революций – одна гонит заводы из города, другая – наоборот.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».