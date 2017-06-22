Анонс «Ведомостей» на 23 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
с конца прошлой недели рубль подешевел к доллару и евро более чем на 4%;
отношение россиян к Украине ухудшается, а украинцев к России – улучшается;
четкая схема управления компанией помогает против современных рейдеров.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: сколько стоит «добыть» дома криптовалюту
и статью на полосе «Комментарии»: как снова полюбить будущее.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».