Анонс «Ведомостей» на 23 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

с конца прошлой недели рубль подешевел к доллару и евро более чем на 4%;

отношение россиян к Украине ухудшается, а украинцев к России – улучшается;

четкая схема управления компанией помогает против современных рейдеров.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: сколько стоит «добыть» дома криптовалюту

и статью на полосе «Комментарии»: как снова полюбить будущее.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».