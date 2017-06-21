Анонс «Ведомостей» на 22 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

фитнес-браслеты уступят место умной одежде;

большинство беженцев в Германии останутся безработными;

треть российских стартапов выходят из акселератора «зомби-бизнесом».

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин рассказал в интервью о поддержке бизнеса

и статью на полосе «Комментарии»: почему Красная армия теряла больше людей, чем вермахт.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».