РБК: тарифы на вывоз мусора вырастут на 20-30% из-за закрытия свалки в Балашихе

Подрядчики столичного правительства по вывозу мусора из жилого сектора ожидают, что из-за закрытия свалки «Кучино» в Балашихе тарифы на транспортировку отходов вырастут. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей фирм-операторов по вывозу мусора «Эколайн», МСК-НТ и «Спецтранс».

В «Эколайне» заявили, что расходы компаний на транспортировку отходов после закрытия свалки в Балашихе уже выросли на 15-20%. Это связано с ростом протяженности маршрутов и увеличением времени рейсов. Компания «экстренно решает вопрос» по перераспределению потоков мусора, который раньше шел в «Кучино», — это примерно 300 000 т в год.

МСК-НТ в перспективе также может повысить тарифы для коммерческих клиентов. Компания направляла в «Кучино» около 25–30% объема, на полигоне действовала система предоплаты, и «многие даже не знают, к кому обращаться» за возвратом средств, отметили в компании. Там также добавили, что на других полигонах из-за очередей машины стоят по 5-6 ч.

ГК «Спецтранс» готова поднять стоимость услуг по вывозу мусора, поскольку с 1 июля полигоны могут повысить тарифы на прием мусора на 25%.

Полигон «Кучино» 23 июня был закрыт в срочном порядке по поручению президента Владимира Путина. Это произошло после того, как местные жители пожаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой в ходе прямой линии 15 июня. Полигон принимал до 600 000 т мусора в год, до 90% завозилось из столицы.