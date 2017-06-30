Миллер: дивидендные платежи «Газпрома» самые большие среди российских ПАО

«Газпром» направит на выплату дивидендов практически весь объем свободного финансового потока, полученного за 2016 г., заявил председатель правления компании Алексей Миллер. Сумма дивидендных выплат «Газпрома» по итогам 2016 г. остается самой большой среди публичных российских компаний, отметил он на годовом собрании акционеров.

«Совет директоров ПАО "Газпром" по итогам 2016 г. рекомендовал утвердить дивиденды в размере 8 руб. 4 коп. на акцию, то есть на 2% больше, чем в прошлом году. На эти цели будет направлено 190 млрд руб., что составляет 20% прибыли группы "Газпром" по МСФО», — сказал Миллер. Размер дивидендов «Газпрома», приходящихся на долю государства, составит 95 млрд руб.

На собрании акционеров в прямом эфире были запущены новые мощности Центральной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. По команде Миллера центр города переключили на новую схему энергоснабжения, передает корреспондент «Ведомостей».

На собрании Миллер также сообщил, что сегодня будут определены сроки начала поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Документы будут подписаны в течение нескольких дней. До конца года планируется достигнуть результатов и по переговорам о поставках в Китай по дальневосточному маршруту, добавил Миллер.