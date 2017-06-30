Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $1,7 млрд

Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более $1,7 млрд. Об этом рассказал предправления российского концерна Алексей Миллер. По его словам, «Газпром» будет обжаловать данное решение суда в апелляционной инстанции, передает ТАСС.

«Аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной. И "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение в апелляционном суде Швеции», - сказал он во время пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

Миллер напомнил, что в 1998 г. Россия и Украина заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Основываясь на этом соглашении, "Газпром" принял решение направить уведомление в кабинет министров Украины об устранении нарушений, которые вы перечислили в своем вопросе. Если эти нарушения не будут устранены... то "Газпром" обратится в международный арбитраж так, как это предусмотрено действующим соглашением», - пояснил он.