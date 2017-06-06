«Газпром» оценивает баланс стокгольмского арбитража по тяжбе с Украиной в свою пользу

В «Газпроме» оценивают в свою пользу баланс после предварительного решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины». Это 6 июня заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. По его словам, компания может представить комментарии к решению суда.

Медведев также опроверг заявление украинской стороны, что суд отменил норму «бери или плати» в контракте. О том, что это условие арбитраж отменил, 31 мая сообщил «Нафтогаз Украины». Компания объявила, что получила отдельное решение стокгольмского арбитража в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа, в котором говорится об отмене условия «бери или плати» и удовлетворено требование о пересмотре цены в контракте на поставку газа. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила также, что стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» об отмене запрета на реэкспорт газа. «Газпром» позднее подтвердил, что получил такое же решение, но назвал его промежуточным и уточнил, что окончательное решение может быть вынесено не раньше конца июня.

Пока еще Украина не признала Франца Кафку украинским писателем, но действия этой страны в отношении «Газпрома», прокомментировал он решение минюста Украины арестовать 40,2%-ную долю «Газпрома» в украинском «Газтранзите». По словам Медведева, эти действия Киева безответственны, они ставят под угрозу поставки газа ЕС. «Газпром» примет меры по защите своих прав, пообещал он и добавил: «Я не хочу цитировать украинских и российских писателей в отношении этой ситуации, так как их цитаты содержат ненормативную лексику».