Миллер не опасается отбора газа Украиной в счет антимонопольного штрафа

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер не опасается того, что Украина может начать отбор газа в счет антимонопольного штрафа. «Пусть попробуют», - цитирует ТАСС его ответ на соответствующий вопрос журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.

Миллер советует дождаться окончательного решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины».

«Нет решения арбитража. Я не знаю, что заявляет "Нафтогаз", нет решения арбитража. Пока его нет, нечего комментировать», - заявил он.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, сказал, что еще не успел прочитать предварительное решение Стокгольмского арбитража, в котором 700 страниц, передает «Интерфакс». «А вот Киев радуется победе? Какая победа? Если в футболе гол не забили, но два раза коснулись мяча - это что? Тоже победа?» - рассуждал он и напомнил, что «в футболе победу приносят забитые голы, а не краткосрочное владение мячом».

«Нафтогаз Украины» 31 мая сообщил, что получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа, в котором говорится об отмене условия «бери или плати» и удовлетворено требование о пересмотре цены в контракте на поставку газа. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила также, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» об отмене запрета на реэкспорт газа. «Газпром» позднее подтвердил, что получил такое же решение, но назвал его промежуточным и уточнил, что окончательное решение может быть вынесено не раньше конца июня.