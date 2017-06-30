Суд арестовал счета топ-менеджера «Роснано» Горькова по делу об афере

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, находящегося в сизо. Его подозревают в мошенничестве с деньгами корпорации на сумму более 700 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Суд наложил арест на банковские счета Горькова, на которых находились 400 000 руб.», — сказала пресс-секретарь.

Басманный суд Москвы 13 июня арестовал Горькова до 9 августа в рамках уголовного дела о махинациях с деньгами корпорации.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 г. размещал на постоянной основе деньги «Роснано» в Смоленском банке – суммы от 460 до 740 млн руб. — под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Топ-менеджер не признает свою вину, заявляя, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В 2014 г. ЦБ лишил банк лицензии, и «Роснано» потеряло 738 млн руб. Следствие считает, что из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу брата Горькова в виде объектов недвижимости суммарной стоимостью 400 млн руб.