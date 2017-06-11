Корпорация «Роснано» прокомментировала арест Горькова

В госкорпорации «Роснано» прокомментировали арест управляющего директора по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями. «У "Роснано" нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании. Компания считает меру пресечения в виде заключения под стражу необоснованной», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 г. вопреки установленному порядку размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в размере от 460 до 740 млн руб. в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 г. банк лишился лицензии, в связи с чем АО «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб. Топ-менеджер был задержан в субботу, 10 июня. Сегодня ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.