Мосгорсуд признал законным арест топ-менеджера «Роснано»

Мосгорсуд признал законным арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова, сообщает ТАСС. Басманный суд Москвы 13 июня поместил его под стражу по обвинению в махинациях с деньгами компании на 700 млн руб. 30 июня были арестованы банковские счета топ-менеджера, на которых, по словам пресс-секретаря суда, было 400 000 руб.

Адвокат Горькова Антон Голышев зачитывал в суде официальное письмо АО «Роснано» с отказом от признания ущерба. В нем говорилось, что «все действия, инкриминируемые Горькову, были проведены в соответствии с интересами компании и ее внутренними регламентами».

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 г. размещал на постоянной основе деньги «Роснано» в Смоленском банке – суммы от 460 млн до 740 млн руб. — под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Топ-менеджер не признает свою вину, заявляя, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В 2014 г. ЦБ лишил банк лицензии, и «Роснано» потеряло 738 млн руб. Следствие считает, что из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу брата Горькова в виде объектов недвижимости суммарной стоимостью 400 млн руб.