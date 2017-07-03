«Интерфакс»: «Роснефть» предложила выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года

Как сообщает «Интерфакс», «Роснефть» предлагает по итогам работы в первом полугодии 2017 г. выплатить промежуточные дивиденды. Об этом агентству сообщил источник, близкий к компании.

Источник в одном из профильных ведомств также знает об этой инициативе компании. По его словам, «Роснефть» уже обратилась с соответствующим предложением. В самой компании не стали комментировать эту информацию.

20 июня президент России Владимир Путин на встрече с Игорем Сечиным предложил вернуться к вопросу о выплате «Роснефтью» дивидендов исходя из 50% от чистой прибыли. Сечин на годовом собрании предложил акционерам проработать вопрос о повышении дивидендных выплат с 35% до 50% от прибыли по МСФО уже по итогам 2017 г. При этом акционеры «Роснефти» одобрили выплаты 35% от чистой прибыли по МСФО дивидендов по итогам 2016 г.