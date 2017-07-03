Анонс «Ведомостей» на 4 июля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Apple проведет самый радикальный редизайн в истории;

над системой мотивации сотрудников «Почта России» работает уже год;

китайцы лучше других умеют монетизировать личную жизнь;

считается, что биткоин – это быстро и дешево, на самом деле – одно из двух.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как меняется бизнес-среда в России, рассказал гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский

и статью на полосе «Комментарии»: большинство россиян не хотят ничего менять в стране.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».