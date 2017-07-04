WSJ: Американские нефтегазовые компании противятся ужесточению антироссийских санкций

Корпорация ExxonMobil, Сhevron и другие энергетические компании вслед за президентом США Дональдом Трампом начали критиковать законопроект американских сенаторов об ужесточении санкций против России. Как сообщает The Wall Street Journal, бизнесмены выражают обеспокоенность, что вступление этого закона в силу может привести к закрытию международных нефтегазовых проектов с участием российских партнеров, и их лоббисты уже работают с конгрессменами. Позиция этих компаний может затруднить прохождение законопроекта в конгрессе, отмечает издание.

ExxonMobil не имеет какой-либо определенной позиции по вопросу антироссийских санкций, однако компания проинформировала конгрессменов, как именно этот законопроект может «поставить американские компании в невыгодное положение по сравнению с неамериканскими», заявил изданию представитель корпорации Алан Джефферс (далее пересказ и цитаты по ТАСС). Руководитель Американского института нефти Джек Джерард согласен, что принятие законопроекта «будет иметь далеко идущие последствия для множества компаний и отраслей» и «может потенциально нанести ущерб интересам США и дать преимущество России».

Сенат США 14 июня подавляющим большинством голосов утвердил законопроект по расширению санкций в отношении России за ее предполагаемое кибервмешательство в американские выборы и действия в Сирии и на Украине. Эти предложения включены в законопроект о расширении санкций против Ирана. «За» высказалось 98 сенаторов из 100, а это редкий случай межпартийного единства. Президент Дональд Трамп в случае принятия этих поправок не сможет ослабить или отменить ранее принятые меры без одобрения конгресса. В случае принятия законопроекта структурам США будет запрещено кредитовать российские банки на срок более 14 дней. Также законопроектом вводится ограничение на сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них срок предоставления займа составит 30 дней. Помимо этого в ближайшие 180 дней в случае расширения санкций минфин США должен будет представить конгрессу на рассмотрение предложения относительно последствий распространения ограничений на суверенный долг России.