Сенат США направил в нижнюю палату доработанный пакет санкций против России

Доработанный пакет санкций в отношении России внесен сенаторами в Палату представителей США, сообщает Associated Press. Члены верхней палаты призвали коллег к скорейшему рассмотрению документа, чтобы успеть его принять до первой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится на полях саммита G20 в Гамбурге 6-7 июля. С 4 по 10 июля конгрессмены будут на каникулах.

Абсолютное большинство сенаторов (98 из 100) проголосовало за принятие закона 15 июня. Позже представитель Белого дома заявил, что документ принят с процессуальными нарушениями. Нижняя палата также настаивала на доработке документа из-за его несоответствия конституции в части бюджетных поступлений. Сенаторы обвинили демократов, обладающих большинством в нижней палате, в том, что они тянут время, но в итоге внесли в документ необходимую техническую правку. Ранее издание Politico отмечало, что Белый дом настаивает на своих поправках в законопроект, которые попытается провести через нижнюю палату. «Если они дополнят законопроект положениями, ослабляющими санкции и создающими законодательные лазейки, это встретит жесткое сопротивление в Сенате», - предупредил лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

Новые санкции вводятся из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы-2016, а также ее политики на востоке Украины и в Сирии. В случае принятия законопроекта структурам США будет запрещено кредитовать российские банки на срок более 14 дней. Сократятся и сроки финансирования российских нефтегазовых компаний. Антироссийские санкции заложены в законопроект, касающийся введения ограничений в отношении Ирана. Также документ обязывает Трампа согласовывать изменение санкционного режима с конгрессом: на рассмотрение предложений Белого дома у законодателей будет 30 дней.