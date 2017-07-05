Министр сельского хозяйства прогнозирует полное импортозамещение через 5–7 лет

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие в течение 5-7 лет. «За последние три года мы практически сократили импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян», - заявил он на открытии Всероссийского дня поля - 2017 в Казани.

«Мы выполняем сегодня историческую миссию - никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к ее реализации: продовольственная программа, а именно через пять лет, по отдельным видам продукции, может быть, через семь лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства», - отметил министр. По его словам, в течение этого периода России удастся полностью закрыть дефицит и выйти на другие рынки.