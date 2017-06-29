Министр сельского хозяйства считает, что продэмбарго России необходимо еще «лет на десять»

Продовольственное эмбарго потребуется стране еще лет десять, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Оно выгодно отечественному аграрному комплексу, добавил он.

«Ради нашей страны они (ответные меры) выгодны еще лет на десять, потому что они очень благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК. Это видим совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только выиграем», - сказал он.

Ткачев добавил, что производство в АПК последние годы растет в среднем на 4%. «Я думаю, что мы продолжим этот рост. Разве это плохо? У нас появятся новые рабочие места, новые технологии, новые предприятия, новые комплексы. И самое главное – мы решаем вопросы продовольственной безопасности», – подчеркнул он.