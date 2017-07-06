Акции АФК «Система» дешевеют на новостях о суде с «Роснефтью»

В ходе торгов на Московской бирже в четверг днем акции АФК «Система» дешевеют на новостях о том, что суд отказал компании в обеспечительных мерах к «Роснефти» на 170 млрд руб.

По данным на 15.22 мск стоимость обыкновенной акции АФК «Система» составляла 12,45 руб. (-1,35%). Минимальная цена — 12,40 руб., максимальная — 12,77 руб.

Ранее стало известно, что АФК «Система» обратилась с ходатайством о предоставлении встречного обеспечения на 170 млрд руб. со стороны истцов, в случае если суд не отменит обеспечительные меры. Но суд Башкирии отказал «Системе» в отмене обеспечительных мер, а также отклонил ходатайство во встречном обеспечении.