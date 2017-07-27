Правительство Германии: Отказ от «Северного потока – 2» четко прописан в санкциях США

Законопроект США об ужесточении санкций в отношении России может нанести ущерб энергоснабжению ЕС, заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернот Эрлер. «Отказ от проекта «Северный поток – 2» четко прописан в тексте закона, однако на самом деле подпасть под санкции может любое сотрудничество между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит снабжение Евросоюза энергией», - отметил он.

Уполномоченный немецкого правительства раскритиковал администрацию США, которая использует санкции для продвижения экспорта собственных энергоресурсов и укрепления внешней политики Вашингтона. Эрлер подчеркнул, что до сих пор Европа координировала с США свою санкционную политику в отношении России, но теперь делать это рационально становится все сложнее.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Bundes­netz­agentur не включило в план развития газотранспортной сети Германии до 2026 г. пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 2».