Shell будет выполнять обязательства по «Северному потоку – 2», но в рамках санкций

Нидерландско-британская Shell планирует выполнять все обязательства по участию в проектах с Россией, в том числе и по проекту «Северный поток - 2», настолько, насколько это возможно в условиях расширения американских санкций. Об этом сообщил главный исполнительный директор Бен ван Берден на конференции по итогам презентации финансовых результатов за II квартал.

Он напомнил, что Shell вместе с рядом других компаний подписала соглашение, предусматривающее финансирование проекта строительства газопровода.

«У нас есть обязательства по этому соглашению. Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно», - сказал Берден.

По его словам, компания пока не может оценить, как расширение санкций может отразиться на участии Shell в этом проекте. «Посмотрим, как ситуация с санкциями США может повлиять», – сказал он, добавив, что компания будет работать в соответствии с ограничительными мерами.