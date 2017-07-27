Яровая просит Генпрокуратуру проверить цены на социально значимые товары

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить цены на социально значимые товары. «Мы с Генеральной прокуратурой сейчас проводим мониторинг исполнения закона о торговле и уже выявили целый ряд серьезных фактов искусственного завышения цен, когда скидки, которые торговые сети берут у производителя, никак не отражены на полке для покупателя», — приводит RNS слова представителя депутата. Она напомнила, что президент Владимир Путин поручил разбираться в случаях неправомерного роста цен.

Ранее Яровая уже обращалась в надзорное ведомство с просьбой проверить действия «Ашана». Компания собирается проводить в 2018 г. социальный аудит поставщиков по четырем критериям: использование детского труда и дисциплинарные практики, норма рабочего времени и размер вознаграждения, безопасность рабочего места и общие условия труда.

По мнению депутата, этим торговая сеть «фактически берет на себя функции контроля, создавая дополнительные условия для дискриминации отдельных поставщиков продовольственных товаров и для нарушения законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне».