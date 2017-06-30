Бедность оптимистов

Уровень субъективной бедности россиян остается высоким, несмотря на наметившиеся в 2017 г. признаки преодоления кризиса в экономике, свидетельствуют результаты майского опроса ВЦИОМа. 39% опрошенных сообщили, что им не хватает денег на еду и одежду, из них 10% не могут позволить себе купить даже продукты. Отдельные категории населения традиционно более уязвимы, но нельзя сказать, что бедность локализована только в отдельных возрастных группах или географически обусловлена. Так, сложности с покупкой еды и одежды испытывают 54% респондентов старше 60 лет и 24% молодежи, 46% жителей села и 23% москвичей и петербуржцев. За последний год доля бедных (а именно нехватка денег на еду и одежду для абсолютного большинства россиян служит критерием бедности) не изменилась, оставаясь на рекордно высоком для последних девяти лет уровне (единственное исключение – май кризисного 2009 года, когда уровень субъективной бедности, по опросам ВЦИОМа, достиг 41%). Всего за четыре года – с докризисного мая 2013 г. – она выросла вдвое.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}