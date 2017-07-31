АТОР назвала самые популярные курорты у россиян летом 2017 года

Турция, Россия, Греция, Кипр и Испания вошли в число самых популярных направлений этого лета, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Первое место в рейтинге занимает Турция. Пляжная Россия, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в топ-5 самых популярных направлений лета. У туроператоров лидируют по спросу Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

Позиции наиболее популярных направлений у туроператоров отличаются, тем не менее в число лидеров практически у всех входят Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория и Италия.

«В этом году туроператоры отмечают восстановление спроса на зарубежные направления и увеличение глубины бронирований. В компаниях отмечают, что рынок вернулся к докризисным показателям и позитивный тренд сохранится до конца лета», – сообщили в АТОР.

Бронируя летний отдых, российские туристы стремятся уложиться в сумму порядка 800–900 евро (около 60 000 руб.). Путевка в Турцию в августе стоит в среднем 84 000–86 000 руб. Отдых в Греции обойдется россиянам в 80 000–100 000 руб., столько же стоит и поездка на Кипр.

Тур в Тунис в среднем обходится в 73 000 руб., в Испанию – около 120 000 руб. Отдых в России стоит в среднем в пределах 60 000 руб., отмечают в АТОР.