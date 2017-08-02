Россельхознадзор с 4 августа ограничит поставки мороженого из Белоруссии

Россельхознадзор с 4 августа вводит ограничения на поставки мороженого с белорусского предприятия «Морозпродукт» из-за повторного обнаружения остатков линкомицина. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Также с 4 августа будет введен усиленный контроль над шестью белорусскими предприятиями. В частности, за агрокомбинатом «Дзержинский», предприятиями «Бабушкина крынка» и «Смолевичи бройлер», в продукции которых были выявлены фторхинолоны.

Также будет усилен контроль за продукцией мясокомбинатов «Гомельский» и «Мир», «Щучинского маслосырзавода».