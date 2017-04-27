В Москве объединят фестивали варенья и мороженого

В 2017 г. московские летние фестивали варенья и мороженого будут объединены, объявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «Мы проведем летний фестиваль, сладкий, - цитирует его агентство "Москва". - Вы все помните фестиваль варенья, который мы проводили. В этом году мы его объединим в одно большое движение сладкоежек». Мероприятие намечено на конец июля-начало августа, название для него еще не придумали.

В прошлом году конкурс на организацию фестиваля «Московское варенье» выиграла компания «МФ-групп», сообщал «Коммерсантъ». На него город собирался потратить около 100 млн руб., к тому же, его решили объединить с фестивалем «Дары природы», который оценивался в 68 млн руб.

Организатор фестиваля мороженого - ООО «Большая ярмарка» - по условиям конкурса должен был получить от города 104 млн руб. Фестиваль проходил с 24 июня по 10 июля на 32 площадках. Сайт мэрии сообщил, что эти площадки посетило более 5 млн гостей, в том числе около 2 млн детей. 150 сортов мороженого представили 30 российских производителей. За время проведения фестиваля было продано 95 т мороженого и около 17 600 л прохладительных напитков. В фестивале участвовали «Русский холод», «Ремо холдинг», «Айсбери» («Айсфили»), «Инмарко», «Баскин Роббинс», «Чистая линия», «Нестле», «Альтер вест».