Россельхознадзор вводит ограничения на поставку свинины и живых свиней из Румынии

Россельхознадзор из-за возникновения очага африканской чумы свиней (АЧС) на территории румынского региона Жуде́ц Са́ту-Ма́ре решил со 2 августа ввести ограничения на ввоз с территории Румынии живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время обработки - не менее 20 минут), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней», - отмечается в сообщении.