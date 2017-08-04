Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в июне – июле упал на 7%

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в июне - июле упал на 7% по сравнению с уровнем октября 2016 г. Таковы данные Минэнерго России.

«Важно отметить продолжающееся сокращение экспорта нефти: в июне и июле сокращение экспорта нефти в дальнее зарубежье относительно уровня октября составило около 7%, или примерно 51 000 т в сутки», - говорится в сообщении ведомства.

По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт нефти из России в январе - июле 2017 г, увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 1,5% и составил 162,6 млн т. Минэнерго прогнозирует, что добыча нефти и газового конденсата по итогам этого года сократится на 0,1%, до 547 млн т.

«Если в начале текущего года (январь) показатель добычи превышал уровень аналогичного периода 2016 г. на 1,8%, то по результатам семи месяцев он вырос на 0,8%, а по итогам 2017 г. добыча нефти и газового конденсата в стране сократится как минимум на 0,1% до 547 млн т», - отмечается в сообщении.

При этом по материалам Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти и газового конденсата в России в январе - июле 2017 г. увеличилась на 0,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и достигла 318,58 млн т.