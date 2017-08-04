Доходы «Газпрома» от экспорта газа в первом полугодии 2017 года выросли на 19,5%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе - июне 2017 г. выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составили $17,89 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

За отчетный период «Газпром» увеличил экспорт газа на 8,6% до 103,6 млрд куб. м против 95,4 млрд куб. м годом ранее.

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в отчетном периоде вырос на 9,7% до 85,9 млрд куб. м, ближнего зарубежья - на 4,1% до 17,7 млрд куб. м.