Рост сельхозпроизводства в России в 2017 году составит 3,5–4%

Рост сельхозпроизводства в России в 2017 г. ожидается на уровне 3,5–4%, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

«Год непростой, мы видим по погоде, катаклизмам. У нас достаточно поздняя весна и сместились сроки в определенной степени. Но, конечно, мы очень надеемся, что осень будет теплая и мы сможем убрать хлеб и другие культуры», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ткачев заявил, что России нужно 3–5 лет, чтобы на 90% закрыть рынок по овощам. Министр отметил, что за три года Россия увеличила производство овощей на 30%.