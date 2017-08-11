Котировки акций АФК «Система» растут на 1,6% после новостей о продолжении рассмотрения дела в суде 18 августа

Котировки акций АФК «Система» растут на Московской бирже на 1,6% (до 11,58 руб. за штуку) на падающем рынке (индексы ММВБ и РТС снижаются в пятницу на 1-1,5%), позитивно отреагировав на новости о продолжении рассмотрения в суде дела по иску «Роснефти».

Арбитражный суд Башкирии 18 августа продолжит рассмотрение дела по иску «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» ущерба в 170,6 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

К следующему заседанию истцы должны предоставить доказательства осведомленности ответчиков в период проведения реорганизации о незаконности владения акциями «Башнефти» и предстоящем истребовании акций в государственную собственность. Также истцы должны предоставить доказательства, подтверждающие возможность финансовых ресурсов, предназначенных для формирования валютных резервов, и расчеты валютных резервов на период проведения реорганизации и последующие годы, со ссылками на учетную политику и первичные документы.

Ответчики к следующему заседанию должны предоставить письменные пояснения о необходимости в рамках проведения SPO получения займа от «Башнефти» и обмена акций АО «Система-инвест» на акции «Башнефти». Кроме того, суд попросит от ответчиков письменных пояснений о цели получения и фактическом использовании договоров займа.