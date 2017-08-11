Россельхознадзор: яйца с фипронилом могут попасть в Россию только через Казахстан и Белоруссию

Россия не закупает яйца в странах Евросоюза, но есть вероятность их завоза через страны ЕАЭС, сообщил Россельхознадзор. Так представитель ведомства прокомментировал скандал с поставками в 14 стран Европы и Гонконг миллионов яиц со следами инсектицида.

Пищевые яйца из ЕС не поступают на российский рынок из-за отсутствия аккредитованных предприятий для таких поставок, объяснил Россельхознадзор. «Есть доля вероятности, что такие яйца могут поступать в нашу страну через страны ЕАЭС, но в своей работе на административных границах с Казахстаном и Белоруссией мы с попытками нелегального ввоза таковой продукции не сталкивались», - цитирует «Интерфакс».