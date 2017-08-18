Forbes узнал о новом месте работы сына Германа Грефа

Олег Греф, сын Германа Грефа, стал управляющим партнером компании Brayne, пишет Forbes.

В марте Греф ушел из оценочно-консалтинговой компании «НЭО-Центр» Артема Аветисяна, где работал восемь лет. Вместе с ним в Brayne ушли и многие топ-менеджеры. «Из 12 человек, указанных на сайте Brayne, все работали в «НЭО-Центре» и многие сопровождали проекты, так или иначе связанные со Сбербанком», – отмечает издание. В компании Артема Аветисяна не стали комментировать, сколько человек покинули компанию вместе с Олегом Грефом.