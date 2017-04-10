Сын Грефа ушел из консалтинговой группы «НЭО Центр» – «РИА Новости»

Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, покинул пост вице-президента консалтинговой группы «НЭО Центр», сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах. По его словам, Олег Греф покинул свой пост «пару недель назад».

При этом собеседник агентства не осведомлен о причинах его ухода из компании и новом месте работы. В компании отказались от любых комментариев.

По данным на сайте «НЭО Центра», Олег Греф присоединился к компании весной 2009 г., заняв должность вице-президента. Он курировал вопросы стратегического развития, развития бизнеса и продвижения группы на российском и международном рынках. Президентом компании является совладелец Юниаструм-банка Артем Аветисян.

«НЭО Центр» фигурировал в иске США на $750 млн по делу «Павловскгранита». В ноябре 2016 г. PPF Management подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, Герману Грефу, «Сбербанк капиталу» и его гендиректору Ашоту Хачатурянцу, «НЭО Центру» и его вице-президенту Олегу Грефу, совладельцу Национальной нерудной компании (ННК) Юрию Жукову, а также еще нескольким юридическим и физическим лицам. Их обвиняли в причастности к рейдерскому захвату предприятия по добыче щебня «Павловскгранит», как свидетельствуют документы.

Герман Греф назвал историю взаимоотношений «Павловскгранита» со Сбербанком «типичным мошенническим актом». «Мы никогда не были замечены в рейдерстве. У нас была бы вся страна [в числе активов] после кризиса 2008-2009 гг.», - говорил Греф в конце января.