Литва впервые получила сжиженный природный газ из США

Первый газовоз из США сегодня прибыл в литовский порт Клайпеда – он доставил сжиженный природный газ (СПГ) с американского экспортного терминала Sabine Pass, сообщил портал Marinetraffic.com.

«Это первый, но точно не последний груз, с учетом рыночной ситуации и развития рынка мы можем рассчитывать, что этих грузов будет все больше и больше. Несомненно, это бизнес, давление конкуренции, но все только на пользу», – отметил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. По данным министра и руководителя Lietuvos energija Далюса Мисюнаса, СПГ из США в настоящее время дешевле, чем трубопроводный газ от «Газпрома».

Официальный представитель Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сказал агентству BNS, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.

Lietuvos duju tiekimas в июне подписала договор с компанией Cheniere Marketing International (входит в Cheniere Energy), владеющей терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 000 куб. м СПГ. В середине сентября в Литву должен прибыть еще один газовоз из США с СПГ компании Gas Natural Fenosa.

СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading (осуществляет поставки из Норвегии и Нигерии).

Мощность плавучего терминала СПГ в Клайпедском порту – 4 млрд куб. м в год. Годовая потребность Литвы в газе не превышает 2,7 млрд куб. м. В 2016 г. порядка половины потребления страны обеспечил СПГ.

Согласно июньскому среднесрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок газа существенно изменится уже через пять лет. К 2021 г. глобальное потребление газа, прогнозирует МЭА, достигнет 3,9 трлн куб. м, увеличиваясь в среднем всего на 1,5% в год, а не на 2%, как ожидало агентство годом ранее. Излишнее предложение СПГ ведет к ужесточению конкуренции между производителями, позволяя Европе и Китаю выбирать между трубопроводным и сжиженным газом в зависимости от его цены, писало МЭА.