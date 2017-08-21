ФГУП «Алмазювелирэкспорт» преобразован в акционерное общество

Президент Владимир Путин подписал указ о преобразовании ФГУП «ВО "Алмазювелирэкспорт"» в акционерное общество. Это произойдет в течение 18 месяцев, 100% акций компании будет находится в федеральной собственности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В течение месяца после государственной регистрации АО «ВО "Алмазювелирэкспорт"» должно быть представлено предложение о его включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента.

«Алмазювелирэкспорт» в постсоветские времена и вплоть до 2009 г. имел исключительное право на вывоз драгметаллов. Через него шел экспорт платиноидов «Норильского никеля» и вывоз за рубеж запасов ЦБ. «Алмазювелирэкспорт» реализует на экспорт контрольные партии алмазов «АЛРОСА" и "Архангельскгеолдобычи" для определения их рыночной стоимости в целях учета для профильных госорганов.