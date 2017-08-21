РЖД в случае продажи доли в «Трансконтейнере» может создать его аналог

ОАО «Российские железные дороги» в случае принятия решения о продаже доли в «Трансконтейнере» считает целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе.

«Данный вопрос рассматривался на комитете по стратегии совета директоров РЖД. Позиция компании и комитета по стратегии, что все-таки приоритетнее, если принимать решение о продаже, продажа полного пакета и, возможно, привлечение максимально широкого круга инвесторов», - рассказал вице-президент РЖД Андрей Старков.

Говоря о формате возможной продажи, Старков отметил, что прямая продажа стратегическому инвестору - «не самый оптимальный вариант». «Мы говорим исключительно об аукционе по форме подачи заявок», - подчеркнул он.

В случае продажи РЖД хочет получить право на создание аналогичной компании. «Принципиально то, что для нас блок логистических услуг, конкурентный сегмент рынка, является приоритетным для развития. Мы обязательно хотим получить право на создание аналога "Трансконтейнера", - подчеркнул Старков.

«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс 2 акции оператора принадлежит Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), контролируемая «Суммой», владеет 25%. ЗАО «УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.