Китайская CEFC отказалась комментировать информацию о переговорах с «Роснефтью»

Китайская CEFC China Energy отказалась подтвердить или опровергнуть информацию Reuters о том, что она получила предложение купить пакет акций «Роснефти» и начала переговоры об этом. «В настоящее время у нас нет дальнейшей информации для публикации», – говорится в ответе компании на запрос ТАСС.

О таких переговорах Reuters cообщил 17 августа со ссылкой на несколько источников. Агентству не известно, сколько китайская сторона готова заплатить и будет ли она покупать уже существующие акции «Роснефти» или новые. Источник агентства, близкий к «Роснефти», сообщил, что компания готова продать CEFC долю с своем розничном бизнесе, который объединяет около 3000 АЗС, 150 нефтехранилищ и более 1000 танкеров для бензина. Источники в Китае утверждают, что для сделки принадлежит «Роснефти», что в CEFC над предложением уже работает команда из 40 человек и что компания прорабатывает с юристами вопрос возможных последствий сделки из-за санкций.

Затем источники «Ведомостей» рассказали, что «Роснефть», CEFC China Energy и ННК Эдуарда Худайнатова могут создать совместное предприятие на Дальнем Востоке, а в это СП будут переданы часть розничного бизнеса «Роснефти», а также активы ННК, а CEFC China Energy вложится в капитал деньгами. Худайнатов заявил, что никак не участвует в подобных переговорах, не имеет никаких отношений с «Роснефтью» и с CEFC не сотрудничает. Пресс-секретарь, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что «любая информация о компании «Роснефть», полученная не от пресс-службы, является фейком».